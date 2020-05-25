Латвия: большого потока туристов из Эстонии пока нет

Он отметил, что жители Эстонии, например, все еще отменяют бронирование путешествий на лето.

Изменения в привычках путешествовать, скорее всего, еще какое-то время сохранятся, но не хотелось бы, чтобы лето 2020 года прошло полностью без иностранных гостей, сказал руководитель бюро.

Он также отметил, что в Латвии по сравнению с Литвой и Эстонией пока еще довольно много ограничений. “Туризм ассоциируется с приключениями, с множеством приятных эмоций, а ограничения предусматривают довольно серьезное дистанцирование”, — сказал Ензис.

От того, как быстро Латвия снимет ограничения, будет зависеть, выберут ли ее для поездок жители соседних стран. RTAB после отмены чрезвычайного положения планирует начать кампанию в Эстонии и Литве, приглашая жителей этих стран приезжать в Ригу, сообщил руководитель бюро.