Латвия частично сняла ограничения на авиаперевозки, оставив в черном списке только четыре страны

В четверг вступили в силу принятые правительством поправки правилам Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности, которые предусматривают, что в Латвии разрешено воздушное сообщение со странами, где 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 не более чем в два раза выше среднего по ЕС.

За основу берутся показатели заболеваемости от 28 августа, и в соответствии с ними полеты запрещены только в четыре страны.

В пятницу Центр профилактики и контроля заболеваний опубликует новый список с показателями заболеваемости в странах ЕС, согласно которому с понедельника, 7 сентября, могут быть введены запреты на полеты и в другие страны.

На 26 августа средний показатель заболеваемости в ЕС составил 46 случаев на 100 000 населения.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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