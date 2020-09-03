Латвия частично сняла ограничения на авиаперевозки, оставив в черном списке только четыре страны

В четверг вступили в силу принятые правительством поправки правилам Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности, которые предусматривают, что в Латвии разрешено воздушное сообщение со странами, где 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 не более чем в два раза выше среднего по ЕС.
За основу берутся показатели заболеваемости от 28 августа, и в соответствии с ними полеты запрещены только в четыре страны.
В пятницу Центр профилактики и контроля заболеваний опубликует новый список с показателями заболеваемости в странах ЕС, согласно которому с понедельника, 7 сентября, могут быть введены запреты на полеты и в другие страны.
На 26 августа средний показатель заболеваемости в ЕС составил 46 случаев на 100 000 населения.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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