Латвия введет новую электронную систему контроля за самоизоляцией

С 16 июля все пассажиры международных перевозок, въезжающие в Латвию, должны сдать перевозчику бумажную анкету, где указаны страны, в которых они побывали, контактная информация и адрес, по которому они будут соблюдать самоизоляцию. Эта информация передается самоизоляционному контролю Госполиции и Центру профилактики и контроля заболеваний.

Учитывая недостатки “бумажной” системы и то, что сложно отследить, соблюдают ли самоизоляцию те, кто вернулся из Эстонии и Литвы своим ходом или на общественном транспорте, Министерство внутренних дел начало работу над практическими и юридическими решениями, которые помогут изменить ситуацию.

В ближайшее время планируется ввести электронную информационную систему. Госсекретарь МВД Димитрий Трофимов пояснил, что для этого Сейм должен одобрить поправки в нормативные акты, предусматривающие, что у любого въезжающего в Латвию из наиболее затронутых Covid-19 стран будет обязанность заполнить анкету в электронной системе на сайте covidpass.lv. В ней он должен пообещать соблюдать десятидневную самоизоляцию.