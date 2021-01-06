Laulasmaa Spa превращается в LaSpa: что еще поменяется на известном курорте?

“Прошлый год тяжело сказался на всем туристическом секторе, но мы рассматриваем LaSpa в качестве долгосрочной инвестиции и хотим продолжить сотрудничество с существующими партнерами. Все бронирования, заранее приобретенные услуги и подарочные карты клиентов останутся в силе — мы просто хотим предложить в формате в LaSpa еще более качественную услугу”, — добавила Элам.

По словам Анны Элам, LaSpa Group OÜ планирует обновить интерьер и внешний вид отеля, чтобы он соответствовал новой основанной на благополучии концепции. “Мы стремимся предложить клиентам комплексный подход, призванный улучшить их самочувствие. Он включает простые занятия, такие как пребывание в лесу или на пляже, снижение стресса с помощью релаксации, медитации и йоги, здоровое питание и повышение физической активности, а также улучшение режима сна и проведение времени в уютной обстановке с семьей, коллегами или друзьями. LaSpa также является прекрасным местом, чтобы наслаждаться музыкой. Живописные морские и лесные тропы Лауласмаа дарят прекрасную возможность для тренировок и достижения душевного равновесия. В реновированных помещениях делается упор на высококачественные натуральные материалы, которые добавляют ощущение простой роскоши и благополучия”, — пояснила она.