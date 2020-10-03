03.10.2020, 11:01

Летать вполне безопасно: в аэропорту "Рига" один пассажир из 8000 оказывается болен Covid-19

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Летать вполне безопасно: в аэропорту "Рига" один пассажир из 8000 оказывается болен Covid-19
Scanpix, Reuters, Ints Kalnins

Латвийское государственное Агентство гражданской авиации подсчитало, что после восстановления международных перелетов лишь у одного пассажира из каждых 8 тысяч обнаруживается COVID-19. Это свидетельствует о том, что даже во время пандемии коронавируса воздушное сообщение остается одним из самых безопасных способов передвижения, заявляют в Агентстве.

Также ведомство ссылается на данные Международной организации гражданской авиации (ICAO), которые свидетельствуют о лишь нескольких случаях во всем мире, когда передача болезни происходила в аэропорту или на борту самолета. "Низкий риск заболевания объясняется циркуляцией воздуха в самолетах, высококачественных воздушных фильтрах и мерах безопасности, введенных в авиационной отрасли", — подчеркивает ICAO.

Приводятся и конкретные цифры: так, в период с 10 по 39 неделю этого года международный аэропорт "Рига" принял 391 812 пассажиров, и лишь у 143 из них позднее был выявлен Covid-19. С марта по сентябрь удельный вес случаев коронавируса, приходящий на сферу воздушных перевозок, составлял лишь 12,9% от общего числа выявленных инфицированных.

С 25 по 39 неделю этого года в сфере авиаперевозок в среднем выявлялся один положительный результат Covid-19 на каждые 8 тысяч пассажиров. При этом данные пассажиры чартерных рейсов не контактируют с работниками аэропорта или другими пассажирами, а проходят процедуры контроля при соблюдении особо строгих мер безопасности.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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