27.05.2020, 12:30

Летняя столица ждет: 10 самых интересных мест Пярну, где можно сделать красивые фотографии


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Pärnu vanalinn_Toomas Tuul
Foto: Toomas Tuul

Долгожданное лето наступит уже через пару дней. Погода благоприятствует путешественникам. Город Пярну, который уже 25 лет носит почетное звание летней столицы Эстонии, готов к приему отдыхающих. Портал VisitPärnu составил список самых красивых мест, где можно сделать красивые фотографии.

Курортный слон Пярну

Легендарный курортный слон, расположенный на пляже в Пярну, привлекает не только детей, но и любителей живописных фотографий. Особенно впечатляет слон на фоне вечернего заката.

Пярнуский мол

Символом Пярну стал мол на левом берегу реки, к которому ведет проходящий через прибрежный парк дощатый настил. Время от времени мол полностью оказывается под водой, но при низком уровне воды виднеются верхушки столбов даже более раннего деревянного мола. Пярнуский мол овеян романтическим ореолом — по легенде, влюбленную пару ждет счастье, если они прогуляются до конца мола и там поцелуются.

Туристическая тропа в прибрежных лугах Пярну

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Изобилующие птицами прибрежные луга и тростниковые заросли окружают песчаный морской берег в Пярну почти по всей длине города. Для наблюдения уникальной природы для посетителей была построена 600-метровая туристическая тропа со смотровой платформой, которая находится прямо на берегу центрального пляжа Пярну. Посетители могут ходить прямо по туманным лугам и находить особенные и находящиеся под охраной растения.

Качели пляжного парка

Кто будет хорошо искать, тот обязательно найдет в пляжном парке привязанные к толстым ветвям деревьев качели ручной работы. Качели предусмотрены не только для детей, но и для взрослых. Красивые фотографии в этом месте гарантированы!

Белые павильоны

Чудесная аллея из белых деревянных павильонов, увитых вьющимися цветами - прекрасное место не только для отдыха, но и для красивых фотографий. Особенно эффектные снимки получаются в жаркий солнечный день, когда на дорожке видна тень от ажурных павильонов.

Пляжные бары и серф-клубы


Расположенные на пляже серф-клубы Aloha и Pärnu Surfiklub, а также коктейльный бар Väike Kuuba и терраса СПА-отеля Hedon - идеальные места для фотографирования в теплые летние вечера.

Уличное искусство


На тропе здоровья, названной в честь знаменитого гребца Юри Яансона, на левом берегу реки Пярну, можно найти настоящие произведения уличного искусства. И, конечно же, сфотографироваться на фоне самых понравившихся работ!

Парк Лидии Койдула

Расположенный в центре Пярну парк Койдула - один из любимых парков города Пярну. Здесь можно насладиться красотой цветов и журчанием фонтана. Особенно красиво здесь весной и в начале лета, когда зацветают декоративные яблони и цветы.

Улица Рюйтли


Главная пешеходная улица Пярну и Старый город очаровывают гостей летней столицы Эстонии фасадами старинных домов, булыжной мостовой, цветочными клумбами и открытыми террасами уютных кафе.

Центральный мост


С моста открываются прекрасные виды на город и его достопримечательности.

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