Летняя столица ждет: 10 самых интересных мест Пярну, где можно сделать красивые фотографии

Качели пляжного парка
Кто будет хорошо искать, тот обязательно найдет в пляжном парке привязанные к толстым ветвям деревьев качели ручной работы. Качели предусмотрены не только для детей, но и для взрослых. Красивые фотографии в этом месте гарантированы!
Белые павильоны
Чудесная аллея из белых деревянных павильонов, увитых вьющимися цветами - прекрасное место не только для отдыха, но и для красивых фотографий. Особенно эффектные снимки получаются в жаркий солнечный день, когда на дорожке видна тень от ажурных павильонов.
Пляжные бары и серф-клубы
Расположенные на пляже серф-клубы Aloha и Pärnu Surfiklub, а также коктейльный бар Väike Kuuba и терраса СПА-отеля Hedon - идеальные места для фотографирования в теплые летние вечера.
Уличное искусство
На тропе здоровья, названной в честь знаменитого гребца Юри Яансона, на левом берегу реки Пярну, можно найти настоящие произведения уличного искусства. И, конечно же, сфотографироваться на фоне самых понравившихся работ!
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