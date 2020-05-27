Летняя столица ждет: 10 самых интересных мест Пярну, где можно сделать красивые фотографии

Курортный слон Пярну

Легендарный курортный слон, расположенный на пляже в Пярну, привлекает не только детей, но и любителей живописных фотографий. Особенно впечатляет слон на фоне вечернего заката.

Пярнуский мол

Символом Пярну стал мол на левом берегу реки, к которому ведет проходящий через прибрежный парк дощатый настил. Время от времени мол полностью оказывается под водой, но при низком уровне воды виднеются верхушки столбов даже более раннего деревянного мола. Пярнуский мол овеян романтическим ореолом — по легенде, влюбленную пару ждет счастье, если они прогуляются до конца мола и там поцелуются.

Туристическая тропа в прибрежных лугах Пярну

Изобилующие птицами прибрежные луга и тростниковые заросли окружают песчаный морской берег в Пярну почти по всей длине города. Для наблюдения уникальной природы для посетителей была построена 600-метровая туристическая тропа со смотровой платформой, которая находится прямо на берегу центрального пляжа Пярну. Посетители могут ходить прямо по туманным лугам и находить особенные и находящиеся под охраной растения.