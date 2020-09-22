Летом Эстонию посетило на 54% процента меньше иностранцев

Спад поездок эстоноземельцев за рубеж был менее значительным. Жители нашей страны предпочитали ездить в наиболее доступные и безопасные места — Латвию, Грецию, Тунис, Бельгию, Люксембург, Финляндию, Литву и Норвегию. “Наименее популярной близлежащей страной оказалась Швеция — количество побывавших там туристов уменьшилось на три четверти. Летний отдых в Египте, Турции, Болгарии и Испании перестал интересовать людей — спад спроса был катастрофическим”, добавила Майлийз Плооманн.
Сокращение количества прибывающих в Эстонию туристов началось уже в марте, после введения чрезвычайного положения. По данным Elisa, больше всего иностранных туристов побывало в Эстонии в июле, а больше всего эстоноземельцев съездило за рубеж в августе.
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