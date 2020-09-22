22.09.2020, 09:45

Летом Эстонию посетило на 54% процента меньше иностранцев


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Kruiisi turistid Tallinnas
Kruiisi turistid TallinnasFoto: Margus Pahv

Статистика роуминговых услуг Elisa свидетельствует: летом этого года сеть обслужила в два раза меньше иностранцев по сравнению с прошлогодним летом. В течение лета за рубежом побывало на 34% меньше эстоноземельцев.

В теплые и солнечные летние месяцы, после окончания чрезвычайного положения, жители нашей страны отдыхали почти привычным образом. Из-за повышенного риска заражения при поездках в другие страны возросла популярность отечественного туризма.

При этом анализ роуминговой статистики Elisa показал, что в июне, июле и августе этого года в Эстонии побывало на 54% меньше иностранных туристов. Телекоммуникационный менеджер Elisa Майлийз Плооманн отметила, что туристический сектор эти летом был спасен так называемым балтийским пузырем. “К нам массово приезжали туристы лишь из Латвии и Литвы, в меньшей степени также из Финляндии. Количества туристов из этих близлежащих стран сократились менее чем вдвое. Но из таких стран как Швеция, по данным Elisa, у нас побывало гостей в три раза меньше обычного”.

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Сохранилась лишь четверть обычного туристического потока из других регионов Европы. Это было в значительной степени обусловлено перебоями в авиасообщении, причем соответствующая тенденция наблюдалась и среди отправляющихся за рубеж эстоноземельцев. “В этом контексте введенные ограничения оказали экономике медвежью услугу — к нам приезжает гораздо меньше туристов, в то время как жители нашей страны по-прежнему больше стремятся съездить за рубеж”, описала возникшую летом ситуацию менеджер по телекоммуникационным услугам.

Спад поездок эстоноземельцев за рубеж был менее значительным. Жители нашей страны предпочитали ездить в наиболее доступные и безопасные места — Латвию, Грецию, Тунис, Бельгию, Люксембург, Финляндию, Литву и Норвегию. “Наименее популярной близлежащей страной оказалась Швеция — количество побывавших там туристов уменьшилось на три четверти. Летний отдых в Египте, Турции, Болгарии и Испании перестал интересовать людей — спад спроса был катастрофическим”, добавила Майлийз Плооманн.

Сокращение количества прибывающих в Эстонию туристов началось уже в марте, после введения чрезвычайного положения. По данным Elisa, больше всего иностранных туристов побывало в Эстонии в июле, а больше всего эстоноземельцев съездило за рубеж в августе.

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