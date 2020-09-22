Летом Эстонию посетило на 54% процента меньше иностранцев

В теплые и солнечные летние месяцы, после окончания чрезвычайного положения, жители нашей страны отдыхали почти привычным образом. Из-за повышенного риска заражения при поездках в другие страны возросла популярность отечественного туризма.

При этом анализ роуминговой статистики Elisa показал, что в июне, июле и августе этого года в Эстонии побывало на 54% меньше иностранных туристов. Телекоммуникационный менеджер Elisa Майлийз Плооманн отметила, что туристический сектор эти летом был спасен так называемым балтийским пузырем. “К нам массово приезжали туристы лишь из Латвии и Литвы, в меньшей степени также из Финляндии. Количества туристов из этих близлежащих стран сократились менее чем вдвое. Но из таких стран как Швеция, по данным Elisa, у нас побывало гостей в три раза меньше обычного”.

Сохранилась лишь четверть обычного туристического потока из других регионов Европы. Это было в значительной степени обусловлено перебоями в авиасообщении, причем соответствующая тенденция наблюдалась и среди отправляющихся за рубеж эстоноземельцев. “В этом контексте введенные ограничения оказали экономике медвежью услугу — к нам приезжает гораздо меньше туристов, в то время как жители нашей страны по-прежнему больше стремятся съездить за рубеж”, описала возникшую летом ситуацию менеджер по телекоммуникационным услугам.