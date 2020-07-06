Литовская Нида — запретный рай или самый дорогой курорт мира?

С 20 июня по 20 августа въезд в Ниду на автомобиле стоит 30 евро, в остальное время года — 5. Мэр Неринги Дарюс Ясайтис уверял, что это не предел. Якобы если не удастся сократить поток автомобилей, в следующем году налог снова увеличится. Напомним, что кроме экологического сбора, отдыхающие еще платят 12,7 евро за переправу на пароме.

Выводы делать еще рано, но за первые 10 дней действия этого налога на косу приехали 7240 автомобилей, а за тот же период в 2019 г. — 10 194. Однако пресс-секретарь муниципалитета Сандра Вайшвилайте сказала, что в этом году приезжает намного меньше иностранцев.

В Ниде плата за въезд выше, чем в национальных парках Исландии, Хорватии, Словении и Польше. Путешественники не считают, что увеличенный налог отпугнет отдыхающих. Дайнюс Киндерис, который объехал полмира и написал несколько книг о путешествиях, поднимает вопрос использования средств, полученных за счет этого налога. “Когда-то въезд стоил 20 литов, это 6 евро, потом 20 евро. С вопросом экологии все понятно. В Ниде образуются заторы, она не приспособлена для такого потока транспорта, поэтому неудивительно, что приехавшим на курорт негде поставить машину. Я столкнулся с такой ситуацией. У Мертвых дюн есть малюсенькая стоянка, где-то на 14 машин, мы приехали, а машину оставить негде. Недалеко стоит полиция, я спрашиваю: Что делать? Выпустил я тайванцев одних идти, а сам вернулся в Прейлу, чтобы подождать их час. Если увеличивают сбор, пусть хоть на эти деньги площадку увеличат. Да, придется вырубить несколько деревьев, но повышение сбора поток не сокращает. 20 или 30 евро, пока люди могут себе позволить — будут платить. Таких не отпугнут и 50 евро, ведь за ночь летом платят 100-150 евро”, — считает Киндерис.