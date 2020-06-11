11.06.2020, 10:10
Литва планирует оплачивать иностранным туристам каждую третью ночь в гостиницах
Правительство Литвы разрабатывает новую меру для поддержки туристического сектора: иностранным туристам не придется платить за каждые третьи сутки, проведенные в гостинице, а государство будет компенсировать отелям соответствующие расходы.
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