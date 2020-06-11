11.06.2020, 10:10

Литва планирует оплачивать иностранным туристам каждую третью ночь в гостиницах


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Литва планирует оплачивать иностранным туристам каждую третью ночь в гостиницах
Photo by Igor Gubaidulin on Unsplash

Правительство Литвы разрабатывает новую меру для поддержки туристического сектора: иностранным туристам не придется платить за каждые третьи сутки, проведенные в гостинице, а государство будет компенсировать отелям соответствующие расходы.

По оценке литовского минэкономики, такая мера является уникальной в Европе и должна дополнительно привлечь в страну не менее 10 000 туристов, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Ассоциация отелей и ресторанов Литвы приветствовала инициативу правительства, но отметила, что для смягчения последствий кризиса в туристическом секторе такая мера сама по себе будет недостаточной.

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