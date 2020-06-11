Литва планирует оплачивать иностранным туристам каждую третью ночь в гостиницах

По оценке литовского минэкономики, такая мера является уникальной в Европе и должна дополнительно привлечь в страну не менее 10 000 туристов, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Ассоциация отелей и ресторанов Литвы приветствовала инициативу правительства, но отметила, что для смягчения последствий кризиса в туристическом секторе такая мера сама по себе будет недостаточной.