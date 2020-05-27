Литва предлагает восстановить железнодорожную линию до белорусского Гродно
Министр транспорта и коммуникации Литвы на неформальной встрече министров предложил восстановить железнодорожную линию до Гродно. Ее могут запустить уже через четыре года.
Министр транспорта и коммуникации Литвы на неформальной встрече министров предложил восстановить железнодорожную линию до Гродно. Ее могут запустить уже через четыре года.
“Обновленное железнодорожное сообщение с Гродно поспособствует развитию туризма, грузовым перевозкам и будет экономически выгодно. Курорт Друскининкай станет более доступным для жителей других городов Литвы и соседствующего Гродно, позволит привлечь дополнительные туристические потоки и получить дополнительный доход в государственный бюджет”, — прокомментировал Ярослав Наркевич.
После восстановления линии могут запустить маршруты Вильнюс — Друскининкай, Вильнюс — Гродно, Друскининкай — Гродно и Варена — Друскининкай. Это позволит частично разгрузить дороги, пишет портал 34travel.me.
Железнодорожная линия Друскининкай — Гродно прекратила работу в 1991 году после того, как была установлена государственная граница между странами.
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