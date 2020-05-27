Литва предлагает восстановить железнодорожную линию до белорусского Гродно

“Обновленное железнодорожное сообщение с Гродно поспособствует развитию туризма, грузовым перевозкам и будет экономически выгодно. Курорт Друскининкай станет более доступным для жителей других городов Литвы и соседствующего Гродно, позволит привлечь дополнительные туристические потоки и получить дополнительный доход в государственный бюджет”, — прокомментировал Ярослав Наркевич.

После восстановления линии могут запустить маршруты Вильнюс — Друскининкай, Вильнюс — Гродно, Друскининкай — Гродно и Варена — Друскининкай. Это позволит частично разгрузить дороги, пишет портал 34travel.me.

Железнодорожная линия Друскининкай — Гродно прекратила работу в 1991 году после того, как была установлена государственная граница между странами.