Лондон впервые не вошел в ТОП-10 популярных туристических мест

В прошлом году британская столица лидировала по количеству бронирований туристических объектов. В этом году их объем составил только 5 % от предыдущего показателя (хотя в других европейских столицах он держится на уровне 23 %), сообщает портал 34travel.me.

“Лондон — одно из наиболее популярных в мире направлений для туристов. Поэтому то, что он выпал из топ-10 европейских городов, говорит нам о том, насколько разрушительными являются последствия пандемии COVID-19”, — прокомментировал вице-президент ForwardKeys по исследованиям Оливье Понти.

Сейчас, когда власти ослабили большинство ограничений, у города есть шанс вернуться в ТОП-10.