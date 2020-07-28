Лондон впервые не вошел в ТОП-10 популярных туристических мест
Лондон впервые не попал в десятку рейтинга популярных туристических направлений, который каждый год составляет компания ForwardKeys. В 2020-м город оказался на 11 месте.
Лондон впервые не попал в десятку рейтинга популярных туристических направлений, который каждый год составляет компания ForwardKeys. В 2020-м город оказался на 11 месте.
В прошлом году британская столица лидировала по количеству бронирований туристических объектов. В этом году их объем составил только 5 % от предыдущего показателя (хотя в других европейских столицах он держится на уровне 23 %), сообщает портал 34travel.me.
“Лондон — одно из наиболее популярных в мире направлений для туристов. Поэтому то, что он выпал из топ-10 европейских городов, говорит нам о том, насколько разрушительными являются последствия пандемии COVID-19”, — прокомментировал вице-президент ForwardKeys по исследованиям Оливье Понти.
Сейчас, когда власти ослабили большинство ограничений, у города есть шанс вернуться в ТОП-10.
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