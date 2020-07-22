Лондонский Тауэр впервые за 500 лет начал увольнять стражников

Из-за резкого сокращения посетителей, вызванного пандемией, Лондонский Тауэр вынужден увольнять своих стражей — бифитеров. Такое происходит впервые за последние 500 лет, сообщает Daily Mail.

Компания Historic Royal Palaces, которая управляет объектом, а также дворцами Хэмптон-Корт, Кью и Кенсингтонским, заявила, что ее прибыль за месяцы простоя сократилась на 87%, убытки составили $124 млн. Директор компании Джон Барнс считает, что международный туризм восстановится только к 2023–2024 году.

“Закрытие наших шести площадок в течение почти четырех месяцев нанесло сокрушительный удар по нашим финансам, который, как мы ожидаем, будет продолжаться до конца текущего финансового года. Также эта ситуация будет усугубляться медленным восстановлением международного туризма. У нас просто не было другого выхода, кроме как снизить расходы на заработную плату. Нам необходимо, чтобы публика поддержала нас и зашла на наш сайт, который уже перезапустили”, — заявил Барнс.