Лучшие города мира для удаленной работы

При составлении списка учитывались такие показатели, как уровень занятости населения, средняя заработная плата, количество коворкингов, скорость интернета, стоимость жизни, наличие развлечений, средняя плата за аренду жилья, здравоохранение и другие.

ТОП-15

1. Остин, Техас, США

2. Чиангмай, Таиланд

3. Берлин, Германия

4. Барселона, Испания

5. Мельбурн, Австралия

6. Тулуза, Франция

7. Монреаль, Канада

8. Дубай, ОАЭ

9. Медельин, Колумбия

10. Осло, Норвегия

11. Окленд, Новая Зеландия

12. Амстердам, Нидерланды

13. Гонконг,

14. Лондон, Великобритания

15. Тель-Авив, Израиль

Однако ни один из перечисленных городов не является условно идеальным для работающих дистанционно. Например, лидер списка — американский Остин — занял первое место из-за своей высокой средней зарплаты в месяц (4,6 тысячи долларов) и качеству жизни. Однако здесь не хватает коворкингов для удаленщиков, а аренда недвижимости обходится дорого.