Лучшие маршруты для путешествий по Эстонии в стиле “Знай и люби свой край”

Менеджер по маркетингу Credit24 Анника Парм делится своим опытом путешествий по летней Эстонии и рассказывает о том, как использовать возможности по максимуму.

Северная Эстония



Этот регион славится красивым скалистым побережьем, здесь есть и атмосферные рыбацкие деревни, и Раквереский замок, и живописные болота, а также именно тут расположен один из наиболее значимых национальных парков в Европе – Лахемааский заповедник. Выехав из столицы в восточном направлении, сделайте первую остановку в Кырвемаа. Не спешите, отведите время на то, чтобы пройти по маршруту одной из туристических троп – вас ждет масса удовольствия от созерцания прекрасной природы. По пути в Вызу устройте пикник на болоте Виру. Отправляясь на полуостров Юминда и в Вийнисту, остановитесь в Вызу, где каждый год проводил лето знаменитый Георг Отс. Прогуляйтесь по променаду, сыграйте в волейбол и найдите место для ночевки – в гостевом доме, пансионате или даже в палатке. Если вы путешествуете на автодоме, вам крупно повезло, ведь сразу на въезде в Вызу расположена большая парковка для кемперов.

