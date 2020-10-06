Лучший аэропорт мира предупреждает о затяжном кризисе
Сингапурский аэропорт Чанги предупредил о предстоящем “непростом периоде”, так как влияние пандемии COVID-19 не показывает никаких признаков ослабления.
Сингапурский аэропорт Чанги предупредил о предстоящем “непростом периоде”, так как влияние пандемии COVID-19 не показывает никаких признаков ослабления.
Азиатский транзитный узел восьмой год подряд признается лучшим аэропортом мира. Однако в этом году аэропорт Changi приостановил работу двух терминалов, поскольку количество рейсов упало до самого низкого уровня за всю его историю. Также приостановлено строительство пятого терминала как минимум на два года, сообщает портал eurosmi.
“Битва с COVID-19 только началась”, — сказано в годовом отчете Changi Airport Group. “Будущее действительно кажется пугающим, поскольку ситуация не показывает признаков улучшения”. Авиакомпании США увольняют сотрудников, поскольку заканчивается федеральная помощь “Сотни тысяч” вакансий в авиакомпаниях под угрозой.
Годовые результаты компании охватывают период до конца марта 2020 года. При этом упускается значительная часть резкого спада пассажиров с момента пандемии в январе.
Напомним, что 23 марта Сингапур запретил въезд и транзит краткосрочных посетителей. Влияние тех месяцев все же оказало большое влияние, сведя на нет предыдущие достижения, накопленные в течение большей части 2019 года. Прибыль упала на 36% до 435 миллионов сингапурских долларов (319 миллионов долларов, 246 миллионов фунтов стерлингов).
Согласно рейтингу британских аналитиков Skytrax, на 2020 год Чанги был признан лучшим аэропортом мира восьмой год подряд. В прошлом году в аэропорту Чанги открылся торгово-развлекательный комплекс Jewel площадью 14 га. Он включает в себя магазины и достопримечательности, включая тропический лес, лабиринт из живой изгороди и самый высокий в мире закрытый водопад. Этот новый комплекс помог смягчить удар по спаду посетителей, увеличив выручку на 2,6% до 3,1 млрд сингапурских долларов.
“Jewel — это новый символ Сингапура, который изменил определение аэропорта”.
Однако сотрудники аэропорта по-прежнему рисуют мрачную картину международного туристического центра и заявляет, что восстановление “во многом зависит от того, как страны по всему миру управляют пограничным контролем, смягчением требований к воздушным перевозкам и разработкой эффективных методов лечения вируса”.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
5 машин, чьи кузова практически не ржавеют
"Обезумела совсем?": поступок Малышевой возмутил россиян
Бесстыдство: что творится на пляжах в Сочи
"Копеечное средство" избавит от плесени в ванной навсегда