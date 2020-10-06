Лучший аэропорт мира предупреждает о затяжном кризисе

Азиатский транзитный узел восьмой год подряд признается лучшим аэропортом мира. Однако в этом году аэропорт Changi приостановил работу двух терминалов, поскольку количество рейсов упало до самого низкого уровня за всю его историю. Также приостановлено строительство пятого терминала как минимум на два года, сообщает портал eurosmi.

“Битва с COVID-19 только началась”, — сказано в годовом отчете Changi Airport Group. “Будущее действительно кажется пугающим, поскольку ситуация не показывает признаков улучшения”. Авиакомпании США увольняют сотрудников, поскольку заканчивается федеральная помощь “Сотни тысяч” вакансий в авиакомпаниях под угрозой.

Годовые результаты компании охватывают период до конца марта 2020 года. При этом упускается значительная часть резкого спада пассажиров с момента пандемии в январе.