Lufthansa планирует восстановить линию из Таллинна в Мюнхен

Как сообщает портал Trip.ee со ссылкой на Routes Online, Lufthansa планирует вернуть в график зимних полетов прямой рейс из Таллинна в Мюнхен, который будет проходить 3 раза в неделю. Так как официально о возобновлении линии не объявлено, билеты по этому направлению забронировать еще нельзя, точные даты и время вылетов пока также неизвестны.

Кроме того, в график полетов между Таллинном и Франкфуртом могут поставить дополнительные рейсы. Планируется, что авиакомпания будет выполнять 19 рейсов в неделю вместо 13, которые действуют на данный момент.

Таким образом видно, что Lufthansa по-прежнему видит спрос в таллиннском направлении и не намерена закрывать действующие линии. Хотя, конечно, в данный период времени из-за распространения коронавируса нельзя с уверенностью говорить о неизменности планов.