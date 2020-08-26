Lufthansa вводит бесплатное перебронирование билетов до конца 2020 года
Deutsche Lufthansa AG позволяет пассажирам перебронировать авиабилеты без каких-либо сборов до конца текущего года, сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика.
Deutsche Lufthansa AG позволяет пассажирам перебронировать авиабилеты без каких-либо сборов до конца текущего года, сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика.
Это касается авиакомпаний группы (SWISS, Lufthansa, Austrian Airlines и Brussels Airlines) и с настоящего момента распространяется на все новые бронирования и все маршруты.
"Однако клиенты могут понести дополнительные расходы, если, например, исходный класс бронирования больше не доступен при перебронировании на другую дату или место назначения, — говорится в сообщении. — Любая разница потребует дополнительной оплаты".
Этот шаг Lufthansa обусловлен тем, что страны продолжают вводить ограничения на поездки для того, чтобы предотвратить рост числа случаев заражения коронавирусом COVID-19. Ожидается, что спрос на пассажирские авиаперевозки не вернется к уровню 2019 года в течение нескольких лет.
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