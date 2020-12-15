Лувр продает свидание с Джокондой

Эти деньги, как и вообще все то, что Лувр заработает на аукционе, пойдут на создание специальной программы семинаров, мастерских, различных курсов и так далее, которые будут развернуты для всех желающих на образовательной площадке Studio. Она будет оборудована в огромном фойе закрытого сейчас Лувра, как раз под стеклянной пирамидой, ставшей символом музея.

Мона Лиза для избранных



Но, наверное, самое интересное, что продается на аукционе, который заканчивается во вторник, 15 декабря, — это специальные акции, услуги, события, участниками которых станут люди, выигравшие лоты. Среди них — свидание с легендарной Джокондой.

“Портрет госпожи Лизы дель Джокондо” Леонардо да Винчи, известный как “Джоконда” или “Мона Лиза”, — один из самых знаменитых шедевров живописи в мире. Картина написана на очень тонкой доске из древесины тополя, и из-за этого полотно покрыто множеством кракелюр — микроскопических трещин. Поэтому, кстати, “Джоконда” запрещена к транспортировке. Раз в год, в ноябре, картину вынимают из специальной стеклянной витрины, в которой она находится, и проводят ее тщательный осмотр. Эксперты смотрят, в частности, не стало ли больше трещин, и при необходимости реставрируют “Джоконду”.