Лувр закрыли для посещения на неопределенный срок из-за коронавируса

“Из-за встречи по санитарной ситуации и возможным профилактическим мерам открытие музея задерживается”, –заявил представитель администрации.

⚠ Une réunion d’info sur la situation sanitaire liée aux mesures de prévention du #COVID19 à la suite des instructions ministérielles transmises par les autorités compétentes, retarde l’ouverture du musée du Louvre ce dimanche 1er mars.

Le musée ne peut ouvrir pour le moment. pic.twitter.com/XJEjrnMG0n — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 1, 2020

Ранее французские власти решили отменить в стране все общественные мероприятия в закрытых помещениях с вместительностью более 5 тыс. человек. По последней информации, количество зараженных коронавирусом в стране составило 100 человек.12 из них выздоровели и двое умерли.