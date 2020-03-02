Лувр закрыли для посещения на неопределенный срок из-за коронавируса
В воскресенье, 1 марта, открытие Лувра перенесли на неопределенный срок, сообщили в Twitter-аккаунте музея.
В воскресенье, 1 марта, открытие Лувра перенесли на неопределенный срок, сообщили в Twitter-аккаунте музея.
“Из-за встречи по санитарной ситуации и возможным профилактическим мерам открытие музея задерживается”, –заявил представитель администрации.
Ранее французские власти решили отменить в стране все общественные мероприятия в закрытых помещениях с вместительностью более 5 тыс. человек. По последней информации, количество зараженных коронавирусом в стране составило 100 человек.12 из них выздоровели и двое умерли.
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