Lux Express: интерес к новогодним поездкам из Петербурга в Прибалтику и Финляндию заметно вырос

На 26% выросло число купленных путешественниками билетов на период с 28 декабря по 8 января на линиях Lux Express из Петербурга в города Финляндии. В Эстонию количество туристов за новогодние праздники вырастет на 20%. Незначительное увеличение отмечено на латвийском направлении.

Со стороны прибалтийских стран и Финляндии в период Католического Рождества также произошел рост туристического потока в Санкт-Петербург. Всего на автобусах Lux Express с 21-26 декабря число иностранных пассажиров, направлявшихся в Санкт-Петербург, выросло на 12% по сравнению с этим же периодом годом ранее.

Самый высокий рост интереса к поездкам в Петербург на время рождественских праздников - у туристов из Литвы (90%), Германии (75%) и Латвии (55%).

- Высокий спрос на поездки в новогодние каникулы мы заметили уже в начале ноября. В результате на этот период мы добавили рекордные за последние 6 лет 60 дополнительных отправлений между Петербургом и городами Прибалтики и Финляндии, - рассказывает генеральный директор АО «Евролайнс» (российское подразделение Lux Express Group) Райт Реммель. – Чтобы удовлетворить интерес со стороны иностранцев к поездкам в Санкт-Петербург на время Католического Рождества, мы поставили в расписание на эти дни 20 дополнительных рейсов.