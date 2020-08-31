31.08.2020, 11:18

Lux Express откроет осенний сезон увеличением числа поездок


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Lux Express откроет осенний сезон увеличением числа поездок
Foto: Kretel Kuusk

По случаю активизации работы и начала учебного года с сегодняшнего дня компания Lux Express увеличивает количество отправлений автобусов и приглашает всех до сих пор отправлявшихся в другой город на учебу или на работу на машине, попробовать комфортабельные автобусы. Это поможет уменьшить количество автомобилей на дороге и сократить воздействие на окружающую среду каждого пассажира.

По окончании периода отпусков и каникул линия Lux Express между Таллинном и Тарту вновь станет самой популярной в Эстонии, причем с сегодняшнего дня число отправлений на ней увеличится до 23 в обе стороны. Среди прочего будут восстановлены ранние утренние отправления: в 7:00 из Таллинна в направлении Тарту и в 6:00 из Тарту в направлении Таллинна.

На маршруте Таллинн-Выру будет возобновлен еще один ежедневный рейс в обоих направлениях, в результате чего на Lux Express вы сможете путешествовать из столицы в Выру и из Выру в Таллинн четыре раза в день. Lux Express увеличит и количество рейсов по маршруту Таллинн-Курессааре, где автобусы также будут курсировать в обоих направлениях четыре раза в день.

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Следующее крупное уплотнение маршрутной сети Lux Express запланировал уже на начало октября, когда на основании прогнозируемого увеличения числа пассажиров для обеспечения их комфортного обслуживания на маршруте Таллинн-Тарту добавятся еще семь отправлений в обоих направлениях — в те дни, когда спрос наиболее высок.

По словам коммерческого директора Lux Express в Эстонии Ингмара Рооса, влияние затронувшего все общество коронавируса по-прежнему ощущается и в междугороднем автобусном сообщении: “Мы до сих пор не полностью восстановили пассажиропоток и число ежедневно обслуживаемых рейсов. Объем в сентябре, даже после возобновления нескольких отправлений, прогнозируется на уровне 78% от прошлогоднего. С октября, если мы сможем добавить больше отправлений, получение разрешений на которые сейчас в процессе производства, этот показатель вырастет до 83% от прошлогоднего уровня”.

По словам Рооса, прошедшая весна и лето положительно сказались на активности внутреннего туризма, причем, для путешествий между разными городами Эстонии и Балтии, прежде всего, молодое поколение предпочитало не автомобили, а комфортабельные автобусы. “Этим летом мы осознали, что годы разъяснительной работы начали приносить плоды: пассажиры стали сознательнее и ответственнее в отношении воздействия растущего использования автомобилей на окружающую среду. Поэтому мы и в этом году продолжим объяснять людям, почему, например, отправляясь из Таллинна в Тарту было бы разумно оставить машину дома, чтобы с комфортном и безопасно доехать к месту назначения на автобусе с другими пассажирами”, — сказал Роос.

Например, если в каждой поездке Lux Express между Таллинном и Тарту есть хотя бы один пассажир, который решил путешествовать на автобусе, а не ездить между двумя городами в одиночку на автомобиле, в результате на шоссе Таллинн-Тарту в год становится примерно на 21 900 машин меньше. Километраж поездок на частных автомобилях сокращается более, чем на 3,5 миллиона километров, что предотвращает выброс в воздух порядка 500 тонн углекислого газа.

Lux Express продолжает уделять пристальное внимание здоровью и безопасности пассажиров в своих автобусах. У передних и средних дверей каждого автобуса имеется дезинфицирующее средство, поверхности общего использования в автобусах подвергаются влажной уборке после каждой поездки, а в автобусной аптечке есть маски для лица — при необходимости их можно попросить у водителя. Для обеспечения большей приватности за полцены также купить дополнительное сидячее место.

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