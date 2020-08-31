Lux Express откроет осенний сезон увеличением числа поездок

По окончании периода отпусков и каникул линия Lux Express между Таллинном и Тарту вновь станет самой популярной в Эстонии, причем с сегодняшнего дня число отправлений на ней увеличится до 23 в обе стороны. Среди прочего будут восстановлены ранние утренние отправления: в 7:00 из Таллинна в направлении Тарту и в 6:00 из Тарту в направлении Таллинна.

На маршруте Таллинн-Выру будет возобновлен еще один ежедневный рейс в обоих направлениях, в результате чего на Lux Express вы сможете путешествовать из столицы в Выру и из Выру в Таллинн четыре раза в день. Lux Express увеличит и количество рейсов по маршруту Таллинн-Курессааре, где автобусы также будут курсировать в обоих направлениях четыре раза в день.

Следующее крупное уплотнение маршрутной сети Lux Express запланировал уже на начало октября, когда на основании прогнозируемого увеличения числа пассажиров для обеспечения их комфортного обслуживания на маршруте Таллинн-Тарту добавятся еще семь отправлений в обоих направлениях — в те дни, когда спрос наиболее высок.