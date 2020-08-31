Lux Express откроет осенний сезон увеличением числа поездок

По словам коммерческого директора Lux Express в Эстонии Ингмара Рооса, влияние затронувшего все общество коронавируса по-прежнему ощущается и в междугороднем автобусном сообщении: “Мы до сих пор не полностью восстановили пассажиропоток и число ежедневно обслуживаемых рейсов. Объем в сентябре, даже после возобновления нескольких отправлений, прогнозируется на уровне 78% от прошлогоднего. С октября, если мы сможем добавить больше отправлений, получение разрешений на которые сейчас в процессе производства, этот показатель вырастет до 83% от прошлогоднего уровня”.
По словам Рооса, прошедшая весна и лето положительно сказались на активности внутреннего туризма, причем, для путешествий между разными городами Эстонии и Балтии, прежде всего, молодое поколение предпочитало не автомобили, а комфортабельные автобусы. “Этим летом мы осознали, что годы разъяснительной работы начали приносить плоды: пассажиры стали сознательнее и ответственнее в отношении воздействия растущего использования автомобилей на окружающую среду. Поэтому мы и в этом году продолжим объяснять людям, почему, например, отправляясь из Таллинна в Тарту было бы разумно оставить машину дома, чтобы с комфортном и безопасно доехать к месту назначения на автобусе с другими пассажирами”, — сказал Роос.
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