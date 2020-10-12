Lux Express ожидает, что с завтрашнего дня пассажиры будут носить маски

Компания Lux Express приобрела запас медицинских масок на месяц, чтобы с завтрашнего дня предоставлять бесплатные маски всем пассажирам, которые при входе в автобус не надели свои собственные. В целях обеспечения безопасности пассажиров и водителей автобусов Lux Express настоятельно рекомендуется носить маску на протяжении всей поездки.

“Реализация этой — уже пятой по счету — меры безопасности в автобусах Lux Express стала возможной в сотрудничестве с нашими ответственными пассажирами, которые сами прекрасно понимают, что только совместными усилиями мы можем замедлить распространение вируса. Если раньше ношение маски было чем-то очень необычным, то теперь для многих это само собой разумеющееся явление. А есть и такие бдительные пассажиры, которые просят у водителя автобуса маски для попутчиков, — пояснил исполнительный директор Lux Express Янно Ритсберг. — Для Lux Express чувство безопасности пассажиров и водителей имеет первостепенное значение, поэтому настоятельная рекомендация носить маски является нашим вкладом в обеспечение общей безопасности. Мы надеемся, что все пассажиры понимают ситуацию и будут вести себя ответственно, чтобы междугородние поездки в нашей новой неизбежной реальности могли продолжаться беспрепятственно”.