12.10.2020, 13:15

Lux Express ожидает, что с завтрашнего дня пассажиры будут носить маски


EST
Lux Express ожидает, что с завтрашнего дня пассажиры будут носить маски
Scanpix, ETTORE FERRARI

Реагируя на просьбы и ожидания пассажиров, с завтрашнего дня Lux Express будет раздавать в автобусах бесплатные одноразовые медицинские маски. Задача – вместе с пассажирами сделать так, чтобы во время автобусных поездок люди чувствовали себя еще безопаснее.

Компания Lux Express приобрела запас медицинских масок на месяц, чтобы с завтрашнего дня предоставлять бесплатные маски всем пассажирам, которые при входе в автобус не надели свои собственные. В целях обеспечения безопасности пассажиров и водителей автобусов Lux Express настоятельно рекомендуется носить маску на протяжении всей поездки.

“Реализация этой — уже пятой по счету — меры безопасности в автобусах Lux Express стала возможной в сотрудничестве с нашими ответственными пассажирами, которые сами прекрасно понимают, что только совместными усилиями мы можем замедлить распространение вируса. Если раньше ношение маски было чем-то очень необычным, то теперь для многих это само собой разумеющееся явление. А есть и такие бдительные пассажиры, которые просят у водителя автобуса маски для попутчиков, — пояснил исполнительный директор Lux Express Янно Ритсберг. — Для Lux Express чувство безопасности пассажиров и водителей имеет первостепенное значение, поэтому настоятельная рекомендация носить маски является нашим вкладом в обеспечение общей безопасности. Мы надеемся, что все пассажиры понимают ситуацию и будут вести себя ответственно, чтобы междугородние поездки в нашей новой неизбежной реальности могли продолжаться беспрепятственно”.

Читайте также:

Ритсберг добавил, что с марта компания ежедневно усиленно работает над обеспечением безопасности. “В сотрудничестве с нашим партнером мы разработали новое программное обеспечение для управления вентиляцией в автобусах, чтобы свести распространение вируса к минимуму. Новое решение значительно увеличивает количество поступающего в кабину свежего воздуха, уменьшая объем потребленного и циркулирующего в салоне воздуха. Мы также рассматриваем возможность добавления в вентиляционную систему ультрафиолетовых фильтров для удаления из воздуха частиц вируса. Поскольку речь идет о решении, которое только что появилось на рынке, и крупные европейские страны в очереди первые, мы надеемся установить на наши автобусы такое пробное оборудование в ноябре. Подобные инновации являются возможными благодаря современному уникальному автобусному парку, который в нынешней ситуации, несомненно, обеспечивает Lux Express преимущество перед конкурентами”.

По словам Ритсберга, инвестиции, направленные на то, чтобы замедлить распространение вируса и обеспечить безопасность поездок, всегда оправданы, хотя они и не могут остановить сокращение числа пассажиров и смягчить нынешнюю тяжелую финансовую ситуацию. “Я также хотел бы опровергнуть заявление Elron, сделанное 23 сентября в газете Äripäev, будто бы поезд является единственным видом общественного транспорта, где есть туалет и можно помыть руки с мылом. Полнофункциональный туалет является частью автобусов Lux Express с незапамятных времен, как и возможность мытья рук с мылом. В отличие от государственной компании Elron, мы довели свои меры безопасности и комфорт до уровня, знакомого клиентам по авиации. Мы дезинфицируем все автобусы после каждого рейса. Во всех автобусах возле передней и средней дверей предусмотрено дезинфицирующее средство для рук, а для более приватной поездки пассажир может за полцены выкупить место рядом со своим сиденьем. Теперь же мы еще и бесплатно раздаем маски и призываем всех пассажиров носить их”, — добавил Ритсберг.

Читайте также: