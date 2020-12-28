Lux Express: в худшем случае автобусные перевозки между Таллинном и Петербургом восстановятся только к лету 2022 года

По мнению экспертов Lux Express Group, граница между Россией и ЕС может быть открыта уже летом будущего 2021 года. Однако в компании рассматривают и пессимистичный сценарий развития, когда даже после открытия границ еще будет действовать ряд ограничений, а загрузка пассажирских автобусов составит менее 50%. Это может сказаться на малом количестве рейсов между Санкт-Петербургом и городами стран Балтии в первые месяцы после открытия границ.

Сдерживающими факторами для путешествий могут стать: тест на коронавирус до отправления и после возвращения, стоимость которого может доходить до половины от бюджета поездки, и вероятность введения правила въезда в соседние страны только для привитых от COVID-19 пассажиров, пишет портал Tourdom.

В то же время Lux Express Group делает ставку на отложенный спрос. “При позитивном сценарии на уровень 2019 года мы сможем выйти во второй половине 2022 года”, — прогнозирует генеральный директор АО “Евролайнс” (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель.