Lux Express: в путешествии по странам Балтии нужно иметь при себе маску
Автобусные компании возобновляют рейсы из Таллинна в Ригу и Вильнюс, пассажиров призывают отправляться в путь, взяв с собой защитную маску, пишет rus.err.ee.
Автобусные компании возобновляют рейсы из Таллинна в Ригу и Вильнюс, пассажиров призывают отправляться в путь, взяв с собой защитную маску, пишет rus.err.ee.
“В день у нас по пять рейсов из Таллинна в Ригу, из Риги в Вильнюс. Первые часы продажи показывают, что у людей есть интерес”, — говорит руководитель балтийского отделения Lux Express Райт Реммель.
По словам Реммеля, в путешествии по странам Балтии нужно иметь при себе маску, и если пассажиры будут ответственно соблюдать условия, то автобусы на этом направлении будут ходить чаще.
“Есть проверка, например, при пересечении границы между Латвией и Литвой. Там полиция или пограничники заходят в автобус и измеряют температуру, следят, чтобы у пассажиров были маски. Если все в порядке, то рейс продолжается”, — подчеркивает Реммель.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Как из одного носка создать полезную вещь для холодильника?
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад
Зачем добавлять соль в воду для мытья полов
Адвокат рассказал о "конфликте" миллиардера Босова перед смертью