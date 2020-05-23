Lux Express: в путешествии по странам Балтии нужно иметь при себе маску
Автобусные компании возобновляют рейсы из Таллинна в Ригу и Вильнюс, пассажиров призывают отправляться в путь, взяв с собой защитную маску, пишет rus.err.ee.
Автобусные компании возобновляют рейсы из Таллинна в Ригу и Вильнюс, пассажиров призывают отправляться в путь, взяв с собой защитную маску, пишет rus.err.ee.
“В день у нас по пять рейсов из Таллинна в Ригу, из Риги в Вильнюс. Первые часы продажи показывают, что у людей есть интерес”, — говорит руководитель балтийского отделения Lux Express Райт Реммель.
По словам Реммеля, в путешествии по странам Балтии нужно иметь при себе маску, и если пассажиры будут ответственно соблюдать условия, то автобусы на этом направлении будут ходить чаще.
“Есть проверка, например, при пересечении границы между Латвией и Литвой. Там полиция или пограничники заходят в автобус и измеряют температуру, следят, чтобы у пассажиров были маски. Если все в порядке, то рейс продолжается”, — подчеркивает Реммель.
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