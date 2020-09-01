Lux Express: В том, что касается тестов на коронавирус, международные автобусные перевозки следует прировнять к воздушному и морскому сообщению

“Ежедневно сухопутную границу Эстонии пересекают более 10 международных автобусных рейсов и почти 500 пассажиров. Поэтому весьма удивительно, что возможность тестирования не была создана на автобусных станциях, через которые проходят международные маршруты, — сказал Осула. — Lux Express придает большое значение безопасности своих пассажиров и с весны на всех автобусах и автовокзалах уже реализовал ряд мер, направленных на то, чтобы все пассажиры оставались здоровыми и чувствовали себя в безопасности. Вот почему для нас важно, чтобы государство также не забывало о пассажирах автобусов и способствовало их безопасности”.

По словам Айрики Аруксаар, исполнительного директора управляющей Таллиннским автовокзалом компании Cargobus, по поводу проведения анализов она связалась с Департаментом здоровья. “Однако, поскольку такое решение принято не было, руки департамента тут связаны. Мы, впрочем, ожидаем, что политическая воля очень скоро проявится на уровне министерства и правительства, и проблема будет решена основательно”, — добавила Аруксаар.