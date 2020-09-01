01.09.2020, 17:03

Lux Express: В том, что касается тестов на коронавирус, международные автобусные перевозки следует прировнять к воздушному и морскому сообщению


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Lux Express: В том, что касается тестов на коронавирус, международные автобусные перевозки следует прировнять к воздушному и морскому сообщению
Foto: Lux Express uued bussid

Председатель правления Lux Express Хуго Осула считает, что возможность добровольного тестирования на COVID-19, запущенная сегодня в аэропорту и порту Таллинна, должна быть распространена на обеспечивающие международное сообщение автобусные станции.

“Ежедневно сухопутную границу Эстонии пересекают более 10 международных автобусных рейсов и почти 500 пассажиров. Поэтому весьма удивительно, что возможность тестирования не была создана на автобусных станциях, через которые проходят международные маршруты, — сказал Осула. — Lux Express придает большое значение безопасности своих пассажиров и с весны на всех автобусах и автовокзалах уже реализовал ряд мер, направленных на то, чтобы все пассажиры оставались здоровыми и чувствовали себя в безопасности. Вот почему для нас важно, чтобы государство также не забывало о пассажирах автобусов и способствовало их безопасности”.

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По словам Айрики Аруксаар, исполнительного директора управляющей Таллиннским автовокзалом компании Cargobus, по поводу проведения анализов она связалась с Департаментом здоровья. “Однако, поскольку такое решение принято не было, руки департамента тут связаны. Мы, впрочем, ожидаем, что политическая воля очень скоро проявится на уровне министерства и правительства, и проблема будет решена основательно”, — добавила Аруксаар.

По словам Хуго Осула, возможности тестирования должны быть созданы на трех автовокзалах, в настоящее время обслуживающих международные рейсы — в Таллинне, Тарту и Пярну. Причем, если в Тарту прибывает один рейс из Риги в день, то в Пярну останавливаются практически все следующие в Таллинн международные рейсы.

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