Lux Express возобновляет международное автобусное сообщение между столицами Эстонии, Латвии и Литвы
Автобусная компания Lux Express с завтрашнего дня восстанавливает рейсы по маршрутам Таллинн-Рига, Рига-Вильнюс и Таллинн-Вильнюс.
Автобусная компания Lux Express с завтрашнего дня восстанавливает рейсы по маршрутам Таллинн-Рига, Рига-Вильнюс и Таллинн-Вильнюс.
“На этой неделе мы открываем только 3 международные линии из 11 ранее действовавших. Это небольшой, но очень важный шаг как для жителей Эстонии, Латвии и Литвы, так и для самой фирмы Lux Express, чтобы вернуться к обычной жизни, как это было до кризиса. Мы надеемся вернуться к докризисным объемам как можно скорее, но, согласно самому лучшему сценарию, для этого понадобится 12-18 месяцев”, — заявил руководитель балтийского отделения Lux Express Райт Реммель.
Международные рейсы Lux Express начиная с 22 мая:
Таллинн-Рига: 7:00 (Lux Lounge); 10:00 (Lux Express); 12:30 (Lux Lounge); 18:00 (Lux Lounge)
Рига-Таллинн: 7:00 (Lux Lounge); 12:30 (Lux Lounge); 15:00 (Lux Express); 18:00 (Lux Lounge)
Вильнюс-Рига: 6:45 (Lux Lounge); 10:00 (Lux Express); 12:00 (Lux Lounge); 17:30 (Lux Lounge)
Рига-Вильнюс: 7:00 (Lux Lounge); 12:00 (Lux Lounge); 15:00 (Lux Express); 17:30 (Lux Lounge)
Таллинн-Вильнюс: 22:30 (Lux Express)
Вильнюс-Таллинн: 22:30 (Lux Express)
Lux Express пошел навстречу пожеланиям клиентов и вводит новый тариф — “двойное место”. Таким образом, покупая автобусный билет, теперь можно по скидке выкупить и соседнее место. Для этого надо зайти на сайт luxexpress.eu, найти подходящий рейс и дату отправления, выбрать 2 рядом находящихся места и добавить их в корзине покупок. Затем в корзине покупок для одного билета нужно выбрать тариф “двойное место” и, получив скидку 50%, перейти к оплате.
Путешествуя по Прибалтике, надо помнить, что по правилам Латвии и Литвы в общественном транспорте в обязательном порядке надо носить медицинские маски или закрывать нос и рот шарфом. Для предотвращения распространения коронавируса Lux Express больше не предлагает на борту горячие напитки, одеяла и подушки, наушники, воду или всевозможные закуски.
“Безопасность и комфорт превыше всего. Мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить эти важные элементы во время поездок. У нас достаточно свободных ресурсов, чтобы в случае необходимости, если будет большой спрос, добавить на линии дополнительные автобусы. Так как на данный момент рекомендуется отказаться от путешествий за границу, мы надеемся, что этим летом люди будут изучать соседние страны”, — добавил Райт Реммель.
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