Lux Express возобновляет международное автобусное сообщение между столицами Эстонии, Латвии и Литвы

Таллинн-Вильнюс: 22:30 (Lux Express)

Вильнюс-Таллинн: 22:30 (Lux Express)

Lux Express пошел навстречу пожеланиям клиентов и вводит новый тариф — “двойное место”. Таким образом, покупая автобусный билет, теперь можно по скидке выкупить и соседнее место. Для этого надо зайти на сайт luxexpress.eu, найти подходящий рейс и дату отправления, выбрать 2 рядом находящихся места и добавить их в корзине покупок. Затем в корзине покупок для одного билета нужно выбрать тариф “двойное место” и, получив скидку 50%, перейти к оплате.

Путешествуя по Прибалтике, надо помнить, что по правилам Латвии и Литвы в общественном транспорте в обязательном порядке надо носить медицинские маски или закрывать нос и рот шарфом. Для предотвращения распространения коронавируса Lux Express больше не предлагает на борту горячие напитки, одеяла и подушки, наушники, воду или всевозможные закуски.