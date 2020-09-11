Lux Express временно сокращает количество международных рейсов

“Спрос на международные маршруты резко упал с конца августа. Еженедельная угроза введения в Латвии требования изоляции снижает желание людей путешествовать, хотя еще в июле и августе ситуация было достаточно многообещающей”, — сказал руководитель международного бизнеса Lux Express Райт Реммель.

Реммель добавил, что автобусы Lux Express отправляются по маршрутам между балтийскими столицами утром, днем ​​и вечером. “Мы стараемся предложить пассажирам наиболее гибкое время отправления. Мы также готовы немедленно добавить новые отправления. Несмотря на то, что спрос продолжает падать, мы продолжим обеспечивать, так сказать, “линию жизни” между столицами стран Балтии, покуда наши автобусы вообще могут пересекать границу. Наша миссия — обеспечивать свободу передвижения людей. К примеру, в период действия чрезвычайного положения мы более месяца обеспечивали единственное регулярное сообщение между Сааремаа и материком”.