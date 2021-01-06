Lux Express временно сокращает количество отправлений на междугородних маршрутах

Все обычные междугородние автобусные линии Lux Express продолжат работу, но отправления с самой низкой загруженностью будут приостановлены до конца апреля. Временно сняты с линий будут примерно 20% внутренних рейсов: это означает, что большинство ежедневных автобусных рейсов между пунктами назначения Lux Express сохранится.

Сокращения будут основаны на том принципе, что для обслуживания пассажиров Lux Express на всех маршрутах должны сохраниться утреннее и вечернее время отправления и что временно отмененным отправлениям должна существовать альтернатива с разумными временными интервалами. Например, на автобусных линиях Таллинн-Тарту сохранится большинство отправляющихся в полные часы рейсов из обоих городов. На маршрутах Таллинн-Пярну, Таллинн-Курессааре и Тарту-Нарва регулярное сообщение будет сокращено на одну поездку в каждом направлении с понедельника по четверг, а также по субботам.