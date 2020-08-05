05.08.2020, 11:31

Lux Express: жители стран Балтии стали путешествовать намного меньше


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Lux Express: жители стран Балтии стали путешествовать намного меньше
Foto: Lux Express uued bussid

Оператор международных автобусных перевозок Lux Express в первом полугодии 2020 года перевез 790 000 пассажиров, что на 43% меньше, чем в первом полугодии 2019 года, сообщил агентству BNS руководитель международного бизнеса Lux Express Райт Реммель.

По его словам, пандемия COVID-19 повлияла и все еще влияет на международные перевозки. Самое большое влияние Lux Express ощутил в марте, когда были закрыты международные маршруты. Ограничения между странами Балтии были сняты в конце мая, но Lux Express все еще не совершает рейсы в Россию и Белоруссию.

Кроме того, по словам Реммеля, на спрос на перевозки влияют ограничения не только в транспортной, но и в других сферах — на публичные мероприятия, учебу, командировки. В первом полугодии оборот предприятия уменьшился более чем на 40%.

Реммель уточнил, что жители стран Балтии стали путешествовать на 40% меньше. Правда, количество молодых пассажиров (до 26 лет включительно) осталось на уровне прошлых лет, а количество молодых людей из Финляндии на маршрутах Lux Express в странах Балтии даже выросло на 50%.

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Прогнозировать дальнейшие тенденции, по словам руководителя международного бизнеса компании, невозможно, так как все зависит от эпидемиологической ситуации, которая в Европе постоянно меняется. “Мы считаем, что при условии успешной борьбы с COVID-19 количество пассажиров вернется к прежним показателям к следующему лету”, — добавил Реммель.

Lux Express до пандемии совершала автобусные рейсы более чем 20 направлениями в 7 странах. Парк компании насчитывает 105 автобусов.

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