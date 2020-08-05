Lux Express: жители стран Балтии стали путешествовать намного меньше

По его словам, пандемия COVID-19 повлияла и все еще влияет на международные перевозки. Самое большое влияние Lux Express ощутил в марте, когда были закрыты международные маршруты. Ограничения между странами Балтии были сняты в конце мая, но Lux Express все еще не совершает рейсы в Россию и Белоруссию.

Кроме того, по словам Реммеля, на спрос на перевозки влияют ограничения не только в транспортной, но и в других сферах — на публичные мероприятия, учебу, командировки. В первом полугодии оборот предприятия уменьшился более чем на 40%.

Реммель уточнил, что жители стран Балтии стали путешествовать на 40% меньше. Правда, количество молодых пассажиров (до 26 лет включительно) осталось на уровне прошлых лет, а количество молодых людей из Финляндии на маршрутах Lux Express в странах Балтии даже выросло на 50%.