“Люблю Эстонию! Здесь мне очень хорошо!” Как маленький Таллинн покорил сердце известного шеф-повара из Индии

Шеф-повар Бабу из Дели выучил эстонский язык, рассматривая детские книжки с картинками, и открыл в Таллинне ресторан азиатской кухни, пишет Eesti Päevaleht.
Девять лет назад, переезжая в неведомую Эстонию, Лал Бабу Прасад (45 лет) не знал по-эстонски ни одного слова. Даже на английском языке он мог изъясняться всего несколькими предложениями, в основном ограничиваясь выражениями вежливости. Первое, что он выучил после переезда в Эстонию — “aitäh”. “Это мое любимое”, — говорит Бабу с улыбкой на лице. “Когда первый раз услышал это слово, сразу спросил, что оно значит. Мне ответили, что это “спасибо” по-эстонски, и я сразу понял, что “aitäh“ — очень хорошее слово”, — вспоминает он.
До весны этого года Бабу работал в фешенебельном ресторане Bollywood в Старом городе, но в результате разразившегося коронакризиса остался не удел. Но безработным Бабу был недолго, так как уже через месяц ему стало скучно и очевидно, что надо искать новую работу. Как раз в этот момент к нему и еще одному знакомому повару из Индии обратился с предложением их общий друг, у которого простаивало пустым помещение в центре эстонской столицы. Было решено воспользоваться шансом и попробовать открыть свое дело — ресторан азиатской кухни. Эта идея пришла как раз в то время, когда многие таллиннские рестораны были вынуждены закрыться из-за тяжелого экономического положения. Так в начале июня на столичной улице Лийвалайа открылся ресторан Blossom, предлагающий национальные блюда Китая, Индии и Таиланда.
Действительно, располагающийся на первом этаже серого жилого дома ресторан, рассчитанный всего на три столика, кажется маленьким чудом. Как, впрочем, и хозяин этого места, который усердно записывает заказ клиентов, изучающих меню.
Несмотря на то, что у ресторана на самом деле два владельца, занимается здесь всем только Бабу, выполняя роль эдакого человека-оркестра: он принимает заказы, готовит, разносит блюда и убирает за клиентами.
“Первый месяц я вообще не спал — все время учил язык”
“Сначала язык мне вообще не давался. Девушки, которые работали со мной в ресторане Bollywood, очень хорошо ко мне относились. Они немного подтрунивали надо мной, но всегда говорили, чтоб я не боялся и старался больше разговаривать на эстонском. Они и научили меня многому, разъясняя значения многих слов. Первый месяц жизни в Эстонии я вообще не спал — все время учил язык”, — рассказывает Бабу по-эстонски.
Но не только коллеги помогли ему в изучении незнакомого языка. Большую пользу принесли, как ни странно, детские книги. Бабу начинал учить язык именно по книжкам с картинками, предназначенным для детей младшего школьного возраста. “Там были картинки и надписи под ними: лопата, трава, нос, глаз, рот”, — смеется он. Каждое незнакомое слово он переводил сначала с эстонского на английский, а потом на свой родной язык.
Хотя при переезде в Таллинн новый язык давался Бабу с большим трудом, на рабочем месте — на кухне — он чувствовал себя как рыба в воде. У Бабу нет специального образования, но всю свою жизнь он работает поваром. “Все знания пришли с практикой”, — подтверждает он.
Все началось много лет назад, когда 16-летний Бабу по протекции знакомого получил работу в одном из ресторанов Дели. Это была очень напряженная работа, и уже через месяц он был готов все бросить. Но все же решил еще немного подождать и дать этой работе “последний шанс”. И не ошибся — в этом ресторане Бабу проработал целых 15 лет.
По словам Бабу, ему очень повезло, что тогда он попал в ресторан с хорошими условиями труда. В коллективе сложились дружеские отношения, начальство регулярно платило достойную зарплату, выдавало деньги на покупку билетов в кино и без проблем предоставляло отпуск. Благодаря этой работе Бабу стал настоящим мастером в приготовлении знаменитых индийских блюд, а также узнал все тонкости кулинарных изысков из других азиатских стран. Так, однажды в их ресторан устроился на работу шеф-повар из Китая, который и обучил Бабу всем премудростям китайской кухни. Еще один повар, но уже из Бангкока, научил, как правильно готовить том-кха, массаман-карри, кхау-пхат и другие известные блюда тайской кухни.
Бабу учился, набирался опыта и мастерства и вскоре стал довольно известным шеф-поваром, слухи о котором распространились далеко за пределами Дели. Узнали о нем и знакомые, перебравшиеся из Индии в далекую Эстонию. Когда владельцы таллиннского ресторана Bollywood стали искать шеф-повара индийской кухни, эти самые знакомые и посоветовали Бабу. Так он и оказался в Эстонии, проработав в Bollywood восемь лет.
Большая Индия и прекрасная Эстония
Перед переездом в Эстонию Бабу бывал за границей два раза — в Бутане и Непале. Если он и путешествовал, то только по Индии. “Индия ведь очень большая!“ — добавляет он. Поселившись в Таллинне, он несколько раз ездил в другие европейские страны, но уезжать из Эстонии даже не думал. “Здесь очень хорошо. Жизнь спокойная. Немного сложно, но все равно хорошо”, — вздыхает Бабу. “В Эстонии очень красивая природа, интересная культура. Люди здесь счастливы, все время смеются. Зачем мне куда-то уезжать? Один раз мне предлагали переехать в Финляндию. Но я не захотел. Я люблю Эстонию!”.
На вопрос, какими он видит эстонцев, Бабу, не задумываясь, отвечает с характерным эстонским акцентом: “Нормальными”. Бабу признает, что у него не так много друзей эстонцев, но те, с кем ему пришлось вместе работать, всегда оказывали ему большую поддержку. “Местные — хорошие, спокойные люди. Они никуда не спешат”, — описывает Бабу жителей Эстонии.
В Таллинне Бабу живет один, но так как работы очень много, у него нет времени скучать в одиночестве. Однако он очень тоскует по оставшейся в Индии семье и детям. В Дели живут его престарелые родители, Бабу поддерживает их как может. Каждый год он старается улетать из Эстонии в Индию на три-четыре месяца, чтобы побыть с родными дома. Оставшиеся восемь-девять месяцев все общение с близкими сводится к звонкам в интернете.
Тяжелая жизнь босса
Несмотря на то, что Бабу старается звонить домой в любую свободную минуту, он признается, что после открытия ресторана времени у него катастрофически не хватает. “Жизнь немного изменилась”, — говорит он. Новый ресторан Blossom — всего лишь третье рабочее место в жизни Бабу, где он может применить свои знания в области поварского дела, но первое, где он стал ответственным за все от начала до конца.
“Открыть ресторан очень сложно. В самом начале наваливается так много работы и всевозможных дел! Но потом должно быть легче”, — надеется он. Когда спрашиваешь Бабу, каково это чувствовать себя боссом, он, смеясь, отвечает: ” Это очень интересно! Когда я был простым работником, я думал лишь о том, как приготовить вкусную еду. Сейчас же, когда приходит клиент, я отвечаю сразу за все: и за готовку, и за обслуживание, и за уборку. Когда в ресторане нет людей, надо все время думать над тем, почему их нет, в чем проблема и как исправить эту ситуацию”.
Бабу считает, что надо иметь мужество открыть ресторан в столь непростое время. Но попробовать, по его мнению, точно стоит. Конечно, он мечтает о более просторном помещении, но пока ограничивается своим маленьким ресторанчиком в центре Таллинна. У Бабу даже появились постоянные клиенты, которые чувствуют себя в Blossom как дома.
“Иногда случается, что я готовлю на кухне какое-то блюдо, а люди, которых я уже часто вижу в ресторане, подходят к стойке и зовут меня по имени. Тогда я отвечаю, что у меня заказ и надо подождать, разрешая взять тот или иной напиток самостоятельно. Многие даже пиво берут сами. Все очень дружелюбные”, — описывает он своих постоянных клиентов.
По словам Бабу, жители Эстонии уже хорошо подружились с острыми блюдами азиатской кухни. “Многие как раз хотят побольше специй. Кто-то даже заказывает самые острые блюда из возможных”, — говорит он.
В местной эстонской кухне Бабу больше всего нравится рождественская классика. “Я обожаю квашеную капусту с картошкой. Ем их постоянно!”
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