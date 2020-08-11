“Люблю Эстонию! Здесь мне очень хорошо!” Как маленький Таллинн покорил сердце известного шеф-повара из Индии

Девять лет назад, переезжая в неведомую Эстонию, Лал Бабу Прасад (45 лет) не знал по-эстонски ни одного слова. Даже на английском языке он мог изъясняться всего несколькими предложениями, в основном ограничиваясь выражениями вежливости. Первое, что он выучил после переезда в Эстонию — “aitäh”. “Это мое любимое”, — говорит Бабу с улыбкой на лице. “Когда первый раз услышал это слово, сразу спросил, что оно значит. Мне ответили, что это “спасибо” по-эстонски, и я сразу понял, что “aitäh“ — очень хорошее слово”, — вспоминает он.

До весны этого года Бабу работал в фешенебельном ресторане Bollywood в Старом городе, но в результате разразившегося коронакризиса остался не удел. Но безработным Бабу был недолго, так как уже через месяц ему стало скучно и очевидно, что надо искать новую работу. Как раз в этот момент к нему и еще одному знакомому повару из Индии обратился с предложением их общий друг, у которого простаивало пустым помещение в центре эстонской столицы. Было решено воспользоваться шансом и попробовать открыть свое дело — ресторан азиатской кухни. Эта идея пришла как раз в то время, когда многие таллиннские рестораны были вынуждены закрыться из-за тяжелого экономического положения. Так в начале июня на столичной улице Лийвалайа открылся ресторан Blossom, предлагающий национальные блюда Китая, Индии и Таиланда.