30.04.2020, 09:01

"Люди устали сидеть дома": Австрия отменяет карантин


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"Люди устали сидеть дома": Австрия отменяет карантин
Scanpix, imago images/Volker Preußer By-line:Volker Preusser via www.imago-images.de

Сегодня, 30 апреля, в Австрии должен закончиться карантин. По словам министра здравоохранения, необходимости продлевать его дальше нет.

Австрия была первой европейской страной, которая начала смягчать ограничения. С середины апреля там заработали небольшие магазины и специализированные торговые точки, сообщает портал 34travel.me.

С 1 мая в стране собираются открыть все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские. Люди смогут выходить из дома без ограничений и организовывать мероприятия до 10 человек.

Открывать кафе, бары и рестораны планируют с 15 мая, отели — с 29 мая.

В Австрии за все время зафиксировано 15 тысяч случаев заражения коронавирусом. В стране вылечились около 12,5 тысяч человек, 569 — умерли.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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