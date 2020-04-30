"Люди устали сидеть дома": Австрия отменяет карантин
Сегодня, 30 апреля, в Австрии должен закончиться карантин. По словам министра здравоохранения, необходимости продлевать его дальше нет.
Сегодня, 30 апреля, в Австрии должен закончиться карантин. По словам министра здравоохранения, необходимости продлевать его дальше нет.
Австрия была первой европейской страной, которая начала смягчать ограничения. С середины апреля там заработали небольшие магазины и специализированные торговые точки, сообщает портал 34travel.me.
С 1 мая в стране собираются открыть все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские. Люди смогут выходить из дома без ограничений и организовывать мероприятия до 10 человек.
Открывать кафе, бары и рестораны планируют с 15 мая, отели — с 29 мая.
В Австрии за все время зафиксировано 15 тысяч случаев заражения коронавирусом. В стране вылечились около 12,5 тысяч человек, 569 — умерли.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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