27.02.2020, 15:24
Люксембург станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом как для местных, так и для туристов(3)
Уже первого марта общественный транспорт в Люксембурге станет бесплатным.
Уже первого марта общественный транспорт в Люксембурге станет бесплатным.
Для проезда в автобусе, трамвае или поезде больше не потребуется покупать билет, будет достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщает rus.err.ee.
Право бесплатного проезда распространяется не только на жителей Люксембурга, но и на туристов.
Платным останется только проезд первым классом в поездах.
Таким образом правительство Люксембурга пытается изменить транспортную ситуацию в стране. К 600 000 собственного населения государства ежедневно добавляются еще около 200 000 человек, которые ездят на работу в Люксембург из соседних стран - из-за этого образовываются огромные пробки.
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