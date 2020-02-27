Люксембург станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом как для местных, так и для туристов

Для проезда в автобусе, трамвае или поезде больше не потребуется покупать билет, будет достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщает rus.err.ee.

Право бесплатного проезда распространяется не только на жителей Люксембурга, но и на туристов.

Платным останется только проезд первым классом в поездах.

Таким образом правительство Люксембурга пытается изменить транспортную ситуацию в стране. К 600 000 собственного населения государства ежедневно добавляются еще около 200 000 человек, которые ездят на работу в Люксембург из соседних стран - из-за этого образовываются огромные пробки.