Люксембург выдаст 700 тысяч ваучеров на бесплатную ночь в отеле

“Ваучер на сумму 50 евро можно будет использовать для оплаты одной ночи в объекте размещения в Люксембурге. На эти цели правительством выделено 3,5 млн евро, всего ваучеров 700 тысяч. Их в начале июля получат местные жители старше 16 лет и работники из соседних регионов”, — пишет портал TheMayor.

Ваучеры будут действительны до конца года. Деньги нельзя будет потратить на еду или развлечения, но люди могут объединиться для оплаты ночи в отеле — так, например, пара сэкономит 100 евро.

“Эта мера является частью стратегии по восстановлению туризма в Люксембурге. Страна в первую очередь хочет привлечь соседей, которые могли бы путешествовать на машине, — то есть, туристов из Бельгии, Франции и Германии. Люксембург находится между этими тремя странами и популярен как транзитное направление”, — отмечает портал.