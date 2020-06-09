Люксембург выдаст 700 тысяч ваучеров на бесплатную ночь в отеле
Власти Люксембурга раздадут 700 тысяч ваучеров на бесплатную ночь в отеле своим жителям и гражданам соседних стран, чтобы стимулировать восстановление туризма.
Власти Люксембурга раздадут 700 тысяч ваучеров на бесплатную ночь в отеле своим жителям и гражданам соседних стран, чтобы стимулировать восстановление туризма.
“Ваучер на сумму 50 евро можно будет использовать для оплаты одной ночи в объекте размещения в Люксембурге. На эти цели правительством выделено 3,5 млн евро, всего ваучеров 700 тысяч. Их в начале июля получат местные жители старше 16 лет и работники из соседних регионов”, — пишет портал TheMayor.
Ваучеры будут действительны до конца года. Деньги нельзя будет потратить на еду или развлечения, но люди могут объединиться для оплаты ночи в отеле — так, например, пара сэкономит 100 евро.
“Эта мера является частью стратегии по восстановлению туризма в Люксембурге. Страна в первую очередь хочет привлечь соседей, которые могли бы путешествовать на машине, — то есть, туристов из Бельгии, Франции и Германии. Люксембург находится между этими тремя странами и популярен как транзитное направление”, — отмечает портал.
Сейчас в стране проживают 626,1 тыс. человек, из них почти половина — нерезиденты.
В Люксембурге по состоянию на 8 июня подтверждено 4039 случаев COVID-19, в активной стадии болезни находятся 140 человек. Скончались 110.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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