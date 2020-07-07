Mай для предприятий по размещению был по-прежнему тихим как со стороны местных, так и зарубежных туристов

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в мае в предприятиях по размещению было по-прежнему очень мало туристов, а из-за закрытия границ особенно скудным было количество зарубежных туристов. “Иностранных туристов остановилось в предприятиях по размещению всего 5000 или 3% от их общего числа в мае прошлого года”, — уточнила Лаурмаа.

В Эстонии остановилось 1900 туристов из Латвии, 250 из России, 200 из Украины и 1000 из Финляндии. Половина иностранных туристов находились здесь на отдыхе, 44% совершали рабочую поездку и еще 7% указали целью поездки другую причину. В Эстонии в мае они провели всего 17 000 ночей, что в годовом сравнении на 96% меньше. Две трети туристов предпочитали останавливаться на ночлег в Харьюском уезде, далее следовали Пярнуский, Тартуский и Ида-Вируский уезд.