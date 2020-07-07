07.07.2020, 09:35

Mай для предприятий по размещению был по-прежнему тихим как со стороны местных, так и зарубежных туристов


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Viru turistid
Viru turistidFoto: Heiki Rebane

По данным Департамента статистики, в мае в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось 37 000 человек, которые провели в них 83 000 ночей. По сравнению с прошлым годом постояльцев было на 88% меньше.

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в мае в предприятиях по размещению было по-прежнему очень мало туристов, а из-за закрытия границ особенно скудным было количество зарубежных туристов. “Иностранных туристов остановилось в предприятиях по размещению всего 5000 или 3% от их общего числа в мае прошлого года”, — уточнила Лаурмаа.

В Эстонии остановилось 1900 туристов из Латвии, 250 из России, 200 из Украины и 1000 из Финляндии. Половина иностранных туристов находились здесь на отдыхе, 44% совершали рабочую поездку и еще 7% указали целью поездки другую причину. В Эстонии в мае они провели всего 17 000 ночей, что в годовом сравнении на 96% меньше. Две трети туристов предпочитали останавливаться на ночлег в Харьюском уезде, далее следовали Пярнуский, Тартуский и Ида-Вируский уезд.

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Доля внутреннего туризма составила 86% от общего числа воспользовавшихся услугами предприятий по размещению. На ночлег в местах размещения останавливалось 32 000 жителей Эстонии и провели в них 66 000 ночей. Численность путешествующих по своей стране жителей уменьшилась в сравнении с маем прошлого года на 71%, а число их ночёвок — на 63%.

Целью своей поездки 58% гостей отметили отдых и 34% — работу. Почти четверть внутренних туристов предпочла остановиться в Харьюмаа, следовали Пярнуский и Тартуский уезды.

В распоряжении гостей в мае имелось 954 предприятий по размещению, в которых стоимость проживания составляла в среднем 26 евро в сутки. По сравнению с маем прошлого года, цена была значительно дешевле. В Тартуском уезде стоимость проживания составила в среднем 31 евро в сутки, в Харьюском уезде — 30 евро, в Пярнуском — 25 евро и в Ида-Вируском уезде — 24 евро в сутки.

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