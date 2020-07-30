Малоизвестный факт: зачем всемирно известный полярный исследователь Фритьоф Нансен приезжал в Эстонию

16 июля Нансен вернулся из Москвы в Таллинн. Эстонские газеты выпустили небольшие заметки по этому поводу. Например, издание Päevaleht написало: “Вчера Фр.Нансен вернулся из Москвы в Таллинн, откуда в ближайшие дни отправится дальше в Норвегию. Нансен высказал несколько замыслов и предложений в вопросе обмена военнопленными”.
Воспоминания Нансена о Таллинне
Как стало известно из недавно обнаруженного письма Нансена, знаменитый норвежец провел в Таллинне несколько дней. Здесь он встретился с британским военным атташе майором Робертом Гудденом (1881-1972). “Жизнь — одна сплошная гонка. У меня не было возможности отдохнуть дома, мне пришлось снова отправляться в путь, и вот я уже еду в Лондон. Поэтому я до сих пор не мог написать. Примите, пожалуйста, мою сердечную благодарность за ваше гостеприимство во время моего пребывания в Ревеле. Дни, что я провел у вас, были прекрасны, они стали яркими моментами отдыха во время моей поездки в Россию. Я всегда буду рад их вспомнить”, — написал Нансен 25 июля, находясь на борту корабля “SS Alexandra Woermann”. Два дня он добирался по морю из Кристиании до Халла, а потом уже по суше до Лондона, чтобы встретиться и договориться с британским правительством.
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Умерла чемпионка Тверской обл. по танцевальному спорту Курепина
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад
Всего метода четыре: как Билл Гейтс борется с КОВИДом