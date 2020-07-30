Малоизвестный факт: зачем всемирно известный полярный исследователь Фритьоф Нансен приезжал в Эстонию

Путешественник, первооткрыватель и государственный деятель Фритбоф Нансен несомненно является одним из самых выдающихся норвежцев в истории. Еще после первой полярной экспедиции он стал на своей родине национальным героем, его везде встречали с восторгом и радостью. Еще большая слава обрушилась на него после Первой мировой войны, когда он помог вернуться домой сотням тысяч военнопленных, в результате чего был удостоен Нобелевской премии мира. О Нансене и его путешествиях издано огромное количество книг, в том числе на эстонском и русском языках. Но многие ли из вас знают, что знаменитый полярный исследователь бывал и в Эстонии?

От полярного исследователя до спасителя военнопленных

Зимой 1919 года, когда войска молодой Эстонской Республики вели ожесточенные бои с Советской Россией, в Париже проходила международная мирная конференция, созванная державами-победительницами в Первой мировой войне для разработки и подписания мирных договоров с побежденными государствами. Эстония также отправила в Париж своих представителей во главе с министром иностранных дел Яаном Поской, ​​надеясь получить международное признание страны. К сожалению, договориться тогда не удалось.