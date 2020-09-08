Марокко открывает границы для туристов

Тем, кто соберется в Марокко, придется заранее стать тест на коронавирус, забронировать отель или получить приглашение от марокканской компании. Эти документы будут проверять на границе, сообщает портал 34travel.me.

Приезжать в Марокко без виз сейчас могут иностранцы из 65 стран, в том числе, жители стран-членов ЕС, России, Австралии, Бразилии, ОАЭ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!