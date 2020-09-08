08.09.2020, 09:03

Марокко открывает границы для туристов


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Марокко открывает границы для туристов
Photo by Doran Erickson on Unsplash

Марокко открывает границы для стран, с которыми действует безвизовый режим. Туристов будут принимать с 10 сентября, когда закончится режим чрезвычайной ситуации.

Тем, кто соберется в Марокко, придется заранее стать тест на коронавирус, забронировать отель или получить приглашение от марокканской компании. Эти документы будут проверять на границе, сообщает портал 34travel.me.

Приезжать в Марокко без виз сейчас могут иностранцы из 65 стран, в том числе, жители стран-членов ЕС, России, Австралии, Бразилии, ОАЭ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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