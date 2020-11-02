02.11.2020, 09:31

Масштабная выставка в Музее Нигулисте познакомит с произведениями скульптора Кристьяна Аккерманна, которые произвели фурор в эпоху барокко


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Масштабная выставка в Музее Нигулисте познакомит с произведениями скульптора Кристьяна Аккерманна, которые произвели фурор в эпоху барокко
Photo: Peeter Säre

В пятницу, 6 ноября, в Музее Нигулисте, открывается выставка, представляющая интерес для любителей искусства и истории, знакомящая со знаковой фигурой эстонского искусства эпохи барокко и творчеством первого эстонского свободного мастера и скульптора — Кристьяна Аккермана. Интердисциплинарный исследовательский проект, подолжавщийся 4 года, завершается масштабной выставкой в Музее Нигулисте — “Кристьян Аккерман. Таллиннский Фидий, талантливый и гордый”.

Весной 2017 года Художественный музей Эстонии, Эстонская академия художеств и Эстонская евангелическо-лютеранская церковь заключили договор о сотрудничестве, чтобы объединить усилия по интердисциплинарному исследованию творчества Аккермана, и вернуть в художественное пространство наследие блиставшего в своё время мастера эстонской скульптуры во всём его великолепии. В ходе исследований был создан научный сайт Аккермана www.ackermann.ee, составлена монография, дигитальное занятие по работам Аккермана и выставочная программа в Музее Нигулисте, которая, впоследствии, продолжится в церквях, откуда поступили на выставку работы Аккермана.

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На экспозиции в Музее Нигулисте, где демонстрируются результаты сотрудничества трёх учреждений, можно увидеть более шестидесяти скульпутр, созданных для эстонских церквей. С помощью современной техники дотошный зритель сможет увидеть их внутреннюю структуру, заглянуть под позднейшие слои красок, скрывающие обнаруженную в ходе исследований великолепную барочную полихромную роспись, а также рассмотреть виртуальные модели скульптур в формате 3D.

Скульптор Кристьян Аккерман попал в Таллинн в начале 1670-х годов и работал здесь более тридцати лет. Он пренебрёг местными обычаями и основательно изменил художествнную культуру. А именно, Аккерман женился на Анне Мартенс, − вдове Элерта Тиле, одного из лучших резчиков по дерву в городе. Вскоре после венчания у супругов родился ребенок, что шло вразрез с господствовавшими в ту эпоху моральными нормами. Помимо этого Аккерман стал конкурировать с цеховыми мастерами, чтобы утвердиться в качестве свободного мастера. Радикальность Аккермана вызвала ненависть местных цеховых мастеров, которые подали на него жалобу в таллиннскую ратушу, указав, что Аккерман ведет себя так, словно он античный скульптор Фидий из Афин.

“В действительности Аккерман и был таллиннским Фидием, разбившим старые ремесленные традиции и ратовавший за новейшие направления в искусстве. И хотя на жизненном пути Аккермана возникали новые препятствия, он создавал невероятные произведения искусства. Благодаря его новаторскому пониманию природы и блестящему навыку резьбы по дереву, он получал важнейшие заказы на создание произведений искусства, к числу которых относится и ретабло таллиннского Домского собора с инициалами шведского короля Карла XI. Ретабло представляет собой жемчужину скульптуры и церковного искусства эпохи барокко в Эстонии”, − рассказывают о скандальной жизни и творчестве художника кураторы выставки Хилька Хийоп и Тийна-Маль Креэм.

Партнёры п сотрудничеству: Эстонская академия художеств, Художественный музей Эстонии, Эстонская евангелическо-лютеранская церковь, Таллиннский городской архив, Тартуский университет, Эстонский налогово-таможенный департамент, Эстонский центр исследований окружающей среды, Vatson OÜ, Archaeovision OÜ, Rändmeister OÜ, Эстонский департамент защиты памятников старины, Таллиннский департамент городского планирования.

Выставка открыта: 06.11.2020–02.05.2021.

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