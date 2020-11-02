Масштабная выставка в Музее Нигулисте познакомит с произведениями скульптора Кристьяна Аккерманна, которые произвели фурор в эпоху барокко

Скульптор Кристьян Аккерман попал в Таллинн в начале 1670-х годов и работал здесь более тридцати лет. Он пренебрёг местными обычаями и основательно изменил художествнную культуру. А именно, Аккерман женился на Анне Мартенс, − вдове Элерта Тиле, одного из лучших резчиков по дерву в городе. Вскоре после венчания у супругов родился ребенок, что шло вразрез с господствовавшими в ту эпоху моральными нормами. Помимо этого Аккерман стал конкурировать с цеховыми мастерами, чтобы утвердиться в качестве свободного мастера. Радикальность Аккермана вызвала ненависть местных цеховых мастеров, которые подали на него жалобу в таллиннскую ратушу, указав, что Аккерман ведет себя так, словно он античный скульптор Фидий из Афин.

“В действительности Аккерман и был таллиннским Фидием, разбившим старые ремесленные традиции и ратовавший за новейшие направления в искусстве. И хотя на жизненном пути Аккермана возникали новые препятствия, он создавал невероятные произведения искусства. Благодаря его новаторскому пониманию природы и блестящему навыку резьбы по дереву, он получал важнейшие заказы на создание произведений искусства, к числу которых относится и ретабло таллиннского Домского собора с инициалами шведского короля Карла XI. Ретабло представляет собой жемчужину скульптуры и церковного искусства эпохи барокко в Эстонии”, − рассказывают о скандальной жизни и творчестве художника кураторы выставки Хилька Хийоп и Тийна-Маль Креэм.